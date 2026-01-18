Antalya'da Mantar Avı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Mantar Avı Etkinliği

Antalya\'da Mantar Avı Etkinliği
18.01.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mantar meraklıları, uzman Ömer Üngör ile zehirli ve yenilebilir mantarları topladı ve öğrendi.

Antalya'da bir araya gelen mantar meraklıları, mantar uzmanı Ömer Üngör eşliğinde bölgede yetişen mantarları topladı.

Döşemealtı ilçesinin Güveruçurumu mevkisindeki ormanlık alanda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, temel bilgilendirmenin ardından bölgede mantar aradı.

Yaklaşık 2 saatlik "mantar avının" ardından Ömer Üngör tarafından toplanan mantarların cinsi, sofra ya da tıbbi değerleri hakkında bilgi verildi.

Yenilebilir ve zehirli mantar türlerinin nasıl tanınabileceğini konusunda bilgi veren Üngör, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Üngör, zehirlenmelerin en çok pazarlardan ve yol kenarlarında satılan mantarlardan satın alıp yenilmesi sonucu gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bilinmeyen ve bir başkasının bilgisine güvenilerek mantar tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Üngör, "Kimse 'Ben bilmiyorum ama bu mantarı satan kişi biliyordur' diyerek mantar yememeli. Bir mantarı bildiğiniz başka bir mantar türüne benzediği için 'Bu da zehirli değildir' diye düşünerek de tüketmemeliyiz. Yenilebilir türlere benzeşen ancak zehirli olan türler de olabilir." dedi.

Etkinlik, mantarlı burger ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Gastronomi, Döşemealtı, Antalya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Mantar Avı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:23:08. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Mantar Avı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.