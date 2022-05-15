ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI - Son Dakika
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ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

15.05.2022 19:28

ANTALYA'da ormanlık üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

ANTALYA'da ormanlık üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kesikler bulunan cesedin etrafında ise çok sayıda fotoğraf olduğu dikkat çekti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi yakınında bulunan ormanda yaşandı. Ormanda aracıyla gezen bir kişi, kumların üzerinde hareketsiz ve yüzüstü yatan bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormana gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafında yaptığı incelemede, ormanlık alanda dağılmış çok sayıda fotoğraf buldu. Ekipler, fotoğrafları delil olarak toplarken, cesedin çeşitli bölgelerinde ise kesici aletle yapıldığı görülen kesikler olduğu belirlendi. Bulunan erkek cesedinin yaklaşık 1 haftalık olduğu üzerinde duruluyor. Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

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Güzeloba Mahallesi, Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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