Antalya'da Otobüs Kazası: 10 Ölü

02.02.2026 10:18
Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Antalya'da dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden Seymen Çınar Sarı, Bilgenur Koçak ile annesi Zeynep Koçak'ın Manavgat'ta ikamet ettikleri ve yarıyıl tatili nedeniyle gittikleri memleketlerinden döndüğü öğrenildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün meydana gelen, 10 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin Manavgat'ta yaşadığı öğrenildi. Kazada, Hacı Sultan-Mehmet Kara Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Seymen Çınar Sarı ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Bilgenur Koçak ile annesi Zeynep Koçak hayatını kaybetti.

Yarıyıl tatilinden dönüşten kaza yaptılar

Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın annesi ve kız kardeşiyle birlikte yarıyıl tatili nedeniyle gittikleri annesinin memleketi Bilecik'ten döndükleri öğrenildi. Çenger Mahallesi'nde ikamet etmekte olan 15 yaşındaki Bilgenur Koçak ile annesi 49 yaşındaki Zeynep Koçak'ın ise Tekirdağ Çorlu ilçesine akraba ziyareti için gittikleri ve Manavgat'a dönmekte oldukları bildirildi.

Cenazeleri bugün toprağa verilecek

Seymen Çınar Sarı'nın cenazesinin Manavgat Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verileceği Bilgenur Koçak ve annesi Zeynep Koçak'ın cenazelerinin ise yarın Derebucak Durak köyünde öğle namazını müteakip toprağa verileceği bildirildi.

Kazada, ayrıca Seymen Çınar Sarı'nın annesi Sedef Sarı, 4 yaşındaki kız kardeşi Firdevs Sarı ve Manavgat'ta ikamet etmekte olan üniversite öğrencisi Yavuz Selim Yiğit'in yaralandığı, Sedef Sarı'nın bacağının, Yavuz Selim Yiğit'in kolunun koptuğu ve ameliyata alındıkları öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

