Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada sürücü yaralandı.
Akçaalan Mahallesi'nde Bayram Sezer idaresindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Sezer, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?