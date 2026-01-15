Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını, 393 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına yönelik Antalya'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdik. 2 şüpheliyi yakaladık. Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 6 ay süren ısrarlı teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."