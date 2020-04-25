Antalya'da tarihi meydanlarda otlar yeşerdi - Son Dakika

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen tarihi meydan ve turistik caddelerde, ayak basılmaması nedeniyle taşlar arasında ot yeşerdi. Normal zamanlarda binlerce insanın dolaştığı caddeler, kuş ve kedilere yuva oldu.

Koronavirüse yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da tarihi meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Pandemi nedeniyle yaklaşık 5 haftadır insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması nedeniyle kentin simgeleri arasında yer alan tarihi meydanlarda parke ve kaldırım taşları arasında ot çıkmaya başladı. Normal zamanlarda binlerce insanın gezdiği, turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Cumhuriyet Meydanı, tarihi Saat Kulesi, Attolos Heykeli'nin yer aldığı Kazım Özalp Caddesi'ndeki meydanda, Arnavut kaldırımı olarak adlandırılan taşların arası otlardan yeşerdi ve bazı yerlerde papatya yetişti.

Tarihi Kaleiçi semtinin girişi olan Hadrianus Kapısı güvercinlere, Attalos Heykeli 'nin önü de kedilere yuva oldu. Atatürk Caddesi 'nde ve kaldırımda araç ile yaya olmadığı için rahatça gezen güvercinler, trafik lambasını da tüneme yeri olarak kullandı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddelerde polis, bisikletiyle, araçlarıyla ilerleyenleri kontrol edip, görev kağıdı sorguladı. Evden dışarı çıkamayanlar içinse sokaklarda dağıtım araçlarıyla gazete ve ekmek satışı yapıldı.