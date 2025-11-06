Antalya'da Temiz ve Güvenli İçme Suyu İçin Sürekli Analizler Yapılıyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 19 ilçede 264 farklı noktada haftalık ve aylık periyotlarda yaptığı su analizleriyle, kent genelinde temiz ve güvenli içme suyunu vatandaşla buluşturuyor. Kentin dört bir yanında vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun kalitesini, bilimsel ölçüm ve analizlerle sürekli olarak kontrol ediyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanına sağlıklı ve güvenli su ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. ASAT Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) onaylı modern altyapısı ve uzman personeli ile üretim tesislerinden okullara, camilerden konut bölgelerine kadar uzanan 264 farklı noktada haftalık ve aylık periyotlarla su numuneleri alarak analizler gerçekleştiriyor. Tüm incelemeler, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği" esas alınarak yapılıyor. Elde edilen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik sonuçlar, halk sağlığı birimleriyle koordineli biçimde değerlendiriliyor.

Suyun içilebilirliği korunuyor

ASAT, musluklara ulaşan suyun mikrobiyolojik açıdan güvenli olmasını sağlamak için şebekeye verilmeden önce bilimsel yöntemlerle dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına uygun şekilde sürdürülen bu işlemlerde, suyun klor seviyesi dağıtım noktalarında 0,2–0,5 ppm aralığında sabit tutuluyor. Böylelikle suyun içilebilirliği korunuyor. Yürütülen denetimlerde, Antalya genelinde her hafta yüzlerce numune değerlendiriliyor. TÜRKAK tarafından 42 farklı parametrede akredite edilen analizler, suyun kaynağından musluğa kadar olan tüm aşamaları kapsıyor. Kent merkezinden kırsal mahallelere, köylere kadar uzanan izleme noktalarıyla ASAT, Antalya'da yaşayan her vatandaşa temiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ASAT, şeffaf veri paylaşımıyla da vatandaşın güvenini sağlıyor. Laboratuvarlarda yapılan analiz sonuçlarının özetleri, asat.gov.tr adresinde düzenli olarak yayımlanıyor. Vatandaşlar, kendi bölgelerine ait su verilerine kolayca ulaşarak içme suyunun kalitesi hakkında doğrudan bilgi edinebiliyor.