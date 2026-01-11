Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
11.01.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Orta Mahalle Otagar kavşağında meydana geldi. H.I.'nin kullandığı 07 CBF 516 plakalı otomobil ile H.U.'nun kullandığı 07 BSB 944 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü H.U. ile yolcu E.G. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan M.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde iki aracın çarpışma anı yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Trafik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
09:33
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı’nı tiye aldı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 10:27:27. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.