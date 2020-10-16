Antalya'da yazdan kalma günler - Son Dakika

EKİM ayının ortasında, deniz suyu sıcaklığı yüksekliğinin hava sıcaklığını geçtiği Antalya'da, yazı aratmayan günler yaşanıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerleşik yabancılar, deniz, kum ve güneş keyfi yapıyor.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25,6, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesiyle yerleşik yabancılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Okulların kademeli olarak açılmasından sonra Antalya'da yerli turistlerin yerini yerleşik yabancılar aldı. Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinde bazı kişiler, denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahilin kentte yerleşik yabancıların ağırlıklı yaşadığı Hurma ve Liman mahallelerine yakın olan kısımlarında çoğu Ruslardan oluşan kalabalık, deniz, kum ve güneş keyfi yaptı.

'BURASI CENNET ' Belarus 'tan Antalya'ya tatile geldiğini belirten Victoria Yvdokimola (33), Antalya'nın havasının çok güzel olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Denizin çok iyi olduğunu dile getiren Ydvokimola, "Antalya süper bir yer" diye konuştu.

Kentte yaşayan Olga Chebykina (40) da Rusya'dan gelen arkadaşlarını Konyaaltı Sahili'ne getirdiğini ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Chebykina, "Bugün hava harika, bu sene çok güzel. Deniz de çok güzel ve sakin. Antalya'yı çok seviyorum. Rusya'dan arkadaşlarım hep Antalya'ya geliyor. Burada sık sık görüşüyoruz. Ruslar, Ukraynalılar burayı çok sever. Burası bir cennet" dedi.