Üye Girişi
Antalya Diplomasi Forumu - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu

19.06.2021 15:37
Antalya Diplomasi Forumu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü sınırları kapatarak sınır güvenliğini artırarak mülteci akının yönetilemeyeceğini, mülteci sorunun çözümü için uluslararası dayanışma gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü sınırları kapatarak sınır güvenliğini artırarak mülteci akının yönetilemeyeceğini, mülteci sorunun çözümü için uluslararası dayanışma gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum kapsamında, TRT World sunucusu Andrea Sanke'nin yönettiği "Mülteciler ve Göçmenlere İnsani Yaklaşım" başlıklı panele, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Direktörü Antonio Vitorino, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü konuşmacı olarak katıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü, mülteci sorunun çözümüne ilişkin ihtiyaç duyulan şeyin, ileriyi gören bütüncül politikalar ve bu politikaların düzenlenerek uygulanması olduğuna işaret etti.

"Sınırları kapatarak, sınır güvenliğini artırarak mülteci akının çözülemeyeceğini ve insan hareketliliğine daha kapsamlı bir perspektiften yaklaşılması gerektiğini" kaydeden Ünlü, "Uygun göç yönetimi mültecilerin asli ülkesine odaklanmalı, asli ülkede kalkınma politikalarını, yasal kanalların açılmasını içermeli, yasal kanalları kullananlar için insanlar teşvikler hayata geçirmeyi ve ortak çabayı kapsamalı." ifadesini kullandı.

Ünlü, bazı ülkelerin mültecilere kapılarını kapatarak sorunu çözmeye çalıştığına dikkati çekerek ileriyi gören bütüncül yaklaşımlar olmadan mülteci sorunundan kaçılamayacağını vurguladı.

"Özel sektör, resmi kurumlarla dayanışma halinde olmalı"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık da insanı yardım yaklaşımlarında uluslararası kuruluşlar ve sahadaki kuruluşlar arasındaki koordinasyon konusunda insan merkezli politikalara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkelerin, hükümetlerin, kendi kanunlarını uygulamakla birlikte karşılıklı ve çok taraflı bir çerçevede uluslararası dayanışmanın olması gerektiğini belirten Kınık resmi kurumlarla birlikte özel sektörle sivil toplum örgütlerinin de dayanışmada yer alması gerektiğini kaydetti.

Kınık; mülteci, göçmen ve sığınmacılara ev sahipliği yapan bir ülke ve toplumun kendi kaynaklarını ev sahipliği yaptığı insanlarla paylaması gerektiğini ifade ederek bu konuda çok boyutlu uluslararası dayanışmanın da olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığına ve bu bağlamda en az 2 milyon kişiye iş imkanı oluşturulması gerektiğine işaret eden Kınık, bazı kentlerde geçici koruma statüsü kapsamında olanların sayısının, kentteki yerleşik vatandaşların sayısından fazla olduğunu söyledi.

Kınık ayrıca, Suriye'nin Doğu Guta kentinde bir ailenin mülteci olmayı tartışması, evini, ülkesini, geçmişini ve anılarını terk etmesinin çok zor bir karar olduğunu belirterek "Dünyaya mültecilerin, göçmenlerin ve sığınmacıların gözünden bakmalıyız. Bu, olması gerekendir." diye konuştu.

Avrupa'ya göç salgınla birlikte 3 kat arttı

IOM Direktörü Vitorino ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının göçe etkisine değinerek "Bazı insanlar Kovid-19 salgını patlak verdiğinde sınırların kapanması, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarla birlikte göçün duracağı yönünde tahminde bulundular ancak yanıldılar. Göç asla durmadı." dedi.

Salgın ve göç dalgasının paralel ilerlediğini belirten Vitorino, Avrupa ülkelerinden İtalya'ya bu yıl göç eden insanların sayısının geçen yıla oranla üç kat daha fazla olduğunu, Kanada'ya ise Atlantik Okyanusu üzerinden gelenlerin geçen seneye göre yüzde 20 arttığını belirtti.

"Açık olalım. Bu salgın dünyada açlığın seviyesini yükseltiyor. İnsanlar aç ve gıda bulmak için neye ihtiyaç duyuyorsa onu yapıyorlar." ifadelerini kullanan Vitorino göçmenlerin, mültecilerin ve yerinden edilen insanların hayatlarına odaklanılması ve bu insanların temel insan haklarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

İnsanların insani yardıma bağlı bir hayat sürmesinin gerçek bir yaşam tarzı olmadığının altını çizen Vitorino "Uluslararası toplumun kalıcı çözümlere daha fazla odaklanması gerekiyor." diye konuştu.

Vitorino, Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı bir raporun açlık ve insan hareketi arasında bağlantı olduğunu ortaya koyduğuna işaret etti.

Avrupa'ya gelen mültecilerin üçte ikisi ihmal edildi

ICMPD Genel Direktörü Spindelegger da savaştan kaçan ve evlerini terk etmek zorunda kalarak Avrupa'ya giden sığınmacılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'ya ayak basan sığınmacıların üçte ikisinin ihmal edildiğini vurgulayan Spindelegger, bu ilticacıların memnun olmadığını ve ev sahibi ülkelerin çok fazla baskıyla mücadele etmek durumunda kaldığını anlattı.

Spindelegger, bu durumu değiştirecek şeyin, insanların Avrupa'ya iş bulmak için gitmesini değil, işin bu insanları bulmasını gerektirdiğini ve bu konuda özel sektöre daha fazla iş düştüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Mülteci, Savaş, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı 15:46 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı 15:29 A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı 15:22 İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok 15:04 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok Diyarbakır AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı 14:48 Diyarbakır AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı 14:37 Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı
İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok 14:04 İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı 14:00 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
15:45 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
15:27 Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
15:11 Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
15:03 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok
14:59 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim
14:45 Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
14:28 Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
14:20 Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi
14:05 Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı         
15:53
Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler         
15:46
Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı         
15:27
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal         
15:11
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim         
15:00
Karayılan'ın etrafındakilere Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu         
14:45
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler         
14:28
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı         
12:30
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı         
10:53
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 16:05:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Diplomasi Forumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement