Antalya-Fethiye Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Antalya- Fethiye kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kara yolunun 1300 rakımlı Karabel mevkisinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları için ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yolda kalan bir tırın kurtarılması için bekletilen araçlara ise AFAD ve jandarma ekiplerince su ve gıda ikramında bulunuldu.

Ulaşımın sağlanması ve buzlanmaya karşı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede, kar yağışının durduğu öğrenildi.