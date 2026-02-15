Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Şehir merkezindeki pek çok noktada su baskınları yaşanırken, belediye ve AFAD ekipleri tahliye çalışmaları için teyakkuza geçti.
Yağışların en ağır darbeyi vurduğu yerlerden biri ise Antalya- Konya kara yolu oldu. Yükselen su seviyesi nedeniyle yolun bazı bölümleri ulaşıma kapandı. Yetkililer, bölgede seyahat edecek vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Yaşam › Antalya-Konya yolunu su bastı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)