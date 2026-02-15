Antalya-Konya yolunu su bastı - Son Dakika
Yaşam

Antalya-Konya yolunu su bastı

15.02.2026 19:21  Güncelleme: 19:25
Şiddetli sağanak yağışlar Antalya'da hayatı durma noktasına getirdi. Yağışların ardından Antalya-Konya yolunu su bastı.

Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

ANTALYA-KONYA YOLU SU İÇİNDE KALDI

Şehir merkezindeki pek çok noktada su baskınları yaşanırken, belediye ve AFAD ekipleri tahliye çalışmaları için teyakkuza geçti.

Yağışların en ağır darbeyi vurduğu yerlerden biri ise Antalya- Konya kara yolu oldu. Yükselen su seviyesi nedeniyle yolun bazı bölümleri ulaşıma kapandı. Yetkililer, bölgede seyahat edecek vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sevinç Ak Sevinç Ak:
    Ama duble yol yaptık 4 8 Yanıtla
    ALİÇO null ALİÇO null:
    gördüğün tek yön mü saçmalamışsın 0 2
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Tabiat aldığınızı geri alır 4 4 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Yok AKP liler yol köprü yaptı 7 13
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
