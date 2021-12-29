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Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin - Son Dakika

Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin

29.12.2021 18:17
Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin

- Antalya Valiliği, yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personele 1 günlük idari izin verildiğini bildirdi.

- Antalya Valiliği, yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personele 1 günlük idari izin verildiğini bildirdi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiğini belirtti. Bu uyarının ardından Antalya Valiliği tarafından ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Perşembe günü 1 günlüğüne ara verildiğini duyurmuştu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu kez sosyal medya hesabından, "Kıymetli Antalyalılar, ilçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle, Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" paylaşımını yaptı.

(İHA)

Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin

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Antalya Valiliği, Kumluca, Engelli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'nın 3 ilçesinde hamile ve engelli personele 1 gün idari izin - Son Dakika
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