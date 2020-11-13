Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı - Son Dakika

Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı

13.11.2020 17:56
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı, System.String[]

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması Antalya'nın Alanya ilçesinde de memnuniyetle karşılandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması Antalya'nın Alanya ilçesinde de memnuniyetle karşılandı. Gerçekleştirilen etkinlikte ilçe semalarında çok sayıda paraşütçü tarafından Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını işgalden kurtardığını ilan etmesi, tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da büyük sevinçle karşılandı. İlçede Karabağ'ın işgalden kurtuluşu Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi ortaklığında düzenlenen paraşüt etkinliğiyle kutlandı. Etkinlikte ilk olarak motorize polis ekipleri, Türk ve Azerbaycan bayraklarını kortej eşliğinde getirerek uçuş yapacak olan paraşüt pilotlarına teslim etti. Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den yamaç paraşütü pilotuyla çok sayıda kişi kendilerini boşluğa bıraktı. Alanya'nın eşsiz manzarasında dakikalarca havada süzülen pilot eşliğindeki kişiler, Kleopatra Plajı açıklarında Türk ve Azerbaycan bayrağını açarak gökyüzünde gösteri yaptı. Sahile iniş yapan paraşütlüler ise katılımcılar tarafından dev Türk ve Azerbaycan bayrağıyla karşılandı. Etkinlikte ayrıca paramotor ile Türk ve Azerbaycan'ın tek yumruk olduğu bayrakla semalarda tur attı.

"Burada 2 devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik"

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Son zamanlarda Azerbaycan'da yaşanan olaylardan dolayı dünyaya bir mesajı olarak, Azeri ve Türk dostluğunun ilelebet kalması ve dostluğumuzun birlikte olmasından dolayı bugün ALTAV'ın organize ettiği, emniyetimizin getirdiği Azerbaycan ve Türk bayraklarımızı bizler burada teslim aldık. Dünyaya bir mesaj göndermek adına, burada 2 devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"2 devlet tek millet olarak hayatımıza devam edeceğiz"

Türk Hava Kurumu (THK) yamaç paraşütü eğitmeni Ergun Ulu ise büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ulu, "Azerbaycan'daki kardeşlerimizin zaferinden sonra, bizde bu kötü giden günlerde bize mutluluk verdi. Bize bu güzel zaferi yaşayan Azeri kardeşlerimize buradan selam olsun. Gökyüzünden herkese selamlar ilettik. 2 devlet tek millet olarak hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı
Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı

Azerbaycan, Antalya, Alanya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı
Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü         
17:53
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren: Haluk Ulusoy, başkan adayı olabilir Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren: Haluk Ulusoy, başkan adayı olabilir         
17:14
Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi         
17:00
Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak         
16:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek         
16:11
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı         
15:42
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi         
14:48
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü         
14:33
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 18:06:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya semalarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei