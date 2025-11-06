Antalya'ya Yeni Bir Heyecan: Kepez Karting Park Projesi İlerliyor - Son Dakika
Antalya'ya Yeni Bir Heyecan: Kepez Karting Park Projesi İlerliyor

06.11.2025 11:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi, motor sporları tutkunları için Kepez Karting Park projesinde zemin ve elektrik altyapı çalışmalarını tamamladı. 1200 metrelik yarış pisti ile modern bir spor tesisi kente kazandırılacak.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı önemli spor yatırımlarından "Kepez Karting Park" projesinde çalışmalar ilerliyor. Motor sporları tutkunlarının buluşacağı tesis, heyecan dolu yarışlara sahne olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Kenti Antalya" sloganıyla hayata geçireceği vizyon projelerinden Kepez Karting Park'ta çalışmalar devam ediyor.

Zemin ve elektrik altyapı çalışmaları

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki 55 dönüm alan üzerine inşa edilecek spor tesisi için başlatılan zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından sondaj çalışması yapıldı. Altyapı çalışmaları kapsamında yağmur drenaj çalışmaları sürüyor.

Motor sporları tesisleri sahasına gerekli elektrik altyapısı için de trafo merkezinin yapımı tamamlandı. Trafo merkezine orta gerilim hattı bağlanması için kazı çalışmaları yapılırken, elektrik hatlarının kurulumunun da kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor. Ekipler daha sonra da sert zemin yapısal peyzaj imalatlarına ve 1200 metrelik yarış pisti imalatına başlayacak.

Adrenalin ve heyecan dolu yarışlar

Ulusal ve uluslararası motor sporu müsabakalarına ev sahipliği yapması ve motor sporu tutkunu gençlere yeni alanlar oluşturmak hedefiyle hayata geçirilecek projeyle birlikte, Antalya modern bir tesise daha kavuşmuş olacak. Proje kapsamında tesiste 1200 metre uzunluğunda bir yarış pisti, pit garajı, tribünler, sosyal tesisler ve otopark alanları yer alacak.

Kaynak: ANKA

olaylar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
