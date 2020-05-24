Antalya'nın işlek caddelerinde ve parklarında giydiği "Örümcek Adam" kostümünü, bu sefer, Ramazan Bayramı'nı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde geçiren çocuklar için giyen Burak Soylu, duyarlı davranışıyla yine gönüllere girdi.

Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 26 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren dansa merak sardı.

Küçük yaşlardan itibaren çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapan Soylu, otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Soylu, eğitim hayatını tamamladıktan sonra insanları mutlu etmek için Örümcek Adam kostümüyle işlek caddelerde ve parklarda boy göstermeye başladı.

Her sosyal projenin içinde olmak istiyor

Kentte neredeyse herkesin tanıdığı Soylu, Elazığ depremi sonrasında bölgeye giderek depremzede çocukları da gösterileriyle eğlendirdi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların verdikleri listeye göre, market ve manav ihtiyaçlarını adreslerine ulaştıran Soylu, kostümünü bu kez de salgından dolayı evlerinde kalan çocuklar için giydi.

Aldığı özel izinle evinin bulunduğu Manavgat ilçesinde, çocuklar için mini dans gösterileri yapan, şeker ve balon dağıtan Soylu, bir kez daha herkesin gönlüne girmeyi başardı.

Soylu'yu Örümcek Adam kostümüyle gören çocuklar ise mutluluklarını alkışlayarak gösterdi.

"Çocukların gülümsemesi beni mutlu ediyor"

Soylu, AA muhabirine, Örümcek Adam hayranlığının, karakterin iç güzelliğini ve ruhunu keşfetmesiyle başladığını söyledi.

Örümcek Adam karakterinin "iyilik yapma" gibi en güzel özelliğini alarak insanlara sunmaya çalıştığını aktaran Soylu, kendisinin "süper gücü"nün mutluluk saçmak ve iyilik olduğunu dile getirdi.

Üzerinde "Spiderman" yazdığı 1964 model klasik otomobil ya da motosikletiyle yollara düşerek insanlara sevgi dağıttığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Beni gören insan, sinirli anında bile gülüyor. Bu da beni mutlu ediyor. Özellikle çocuklar, beni çok seviyor. Gördükleri her yerde benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bayramda çocukların salgın nedeniyle mecburen evde kalmaları beni üzdü. Bütün çocuklara ulaşmam mümkün değil ama en azından mahallemdeki çocukları mutlu etmek için harekete geçtim. Sokak sokak gezerek onları eğlendirdim. Balkonlardaki çocuklara şeker attım, kapı önlerindekilere balon verdim. Onlar da bir nebze de olsa bayramı bayram gibi yaşadı. Çocukların gülümsemesi beni mutlu ediyor. Onlara hep güzellikleri aşılamaya çalışıyorum. İnşallah büyüdüklerinde etraflarına iyilik saçan biri olurlar."

Mutlulukları gözlerine yansıyan çocuklar ise "Örümcek Adamı görünce çok heyecanlandık. Televizyonlardan gördüğümüz Örümcek Adam, bizi çok eğlendirdi. Evde kaldığımız şu günlerde bizi çok eğlendirdi. Onu çok seviyoruz." dediler.