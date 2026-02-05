Antalyaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Antalyaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

05.02.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sami Uğurlu, Galibiyetle devame etmek için Karagümrük maçına odaklandıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak ligdeki iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

Uğurlu, AA muhabirine, Antalyaspor'daki serüveninin Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladığını belirterek, ardından ligdeki rakiplerinden biri olan Gençlerbirliği'ni mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını hatırlattı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında da ligin en güçlü ekiplerinden Trabzonspor ile evlerinde 1-1 berabere kaldıklarını anımsatan Uğurlu, takımın direncinin ve fizik gücünün arttığını bu maçta çok iyi gördüklerini kaydetti.

Takımın oyun anlamında da yukarıya çıkmaya başladığının altını çizen Uğurlu, geliştirmeleri gereken özelliklerinin olduğunu, her hafta üzerine koyarak yolculuklarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Bu puanlar hem oyun hem de motivasyon olarak bizi yukarıya çekti"

Ligde alt sıralarda yer alan takımların birbirlerine yakın puanlarının bulunduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Alt gruptan sıyrılmak istiyoruz. Bunun için de çok fazla mücadele etmemiz, yapabildiğimizin en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. İstediğimiz sıralamada ligi bitireceğimize inanıyorum." dedi.

Sami Uğurlu, ligdeki son maçlardan alınan puanların takım için çok değerli olduğunu vurguladı.

Puanların futbolculara, şehre öz güven kazandırdığına işaret eden Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu puanlar hem oyun hem de motivasyon olarak bizi yukarıya çekti. Önümüzde ligdeki rakiplerimizden olan Karagümrük maçı var. Karagümrük son dönemde hep zor maçlar oynadı. Kuvvetli rakiplere karşı iyi mücadele ettiler. Fizik kapasiteleri yüksek bir takım. Bizim maça belki de son şansları olarak bakacaklar. Çok iyi hazırlanacaklar. Biz de aynı şekilde çok iyi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşma bizim için ligin en önemli ve değerli maçı. Alacağımız galibiyet hem puan hem de öz güven olarak bizi yukarıya taşıyacak. Üç puan için gideceğiz. Deplasmanda alacağımız puanlar bizi sıralamada çok farklı bir duruma getirecek."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:45:19. #7.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.