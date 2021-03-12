Ara Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, güçlü oyunculuk performansı ile izleyenlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son zamanların en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan İynemli'nin figüranlık yaptığı bir sahne ortaya çıktı.

ÇOK KISA BİR SAHNE İLE EKRANA GELMİŞ

Şöhret basamaklarını Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile çıkan ünlü oyuncunun televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da figüran olarak yer aldığı sahne paylaşıldı. İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okurken, abisi Orçun İynemli'nin yolundan gidip oyunculuk kariyerine adım atan Aras Bulut, Arka Sokaklar dizinin 122. bölümü ile ekran macerasına başladı. Dizide oldukça genç olan İynemli'nin, ekrana çok kısa bir süre geldiği görüldü.