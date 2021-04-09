VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde, polis ekiplerinin takibe aldığı araçtan atılan çuval içerisinde 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirilirken, araç sürücüsü T.A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ederken, Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu nakli yapılacağı ihbarı alındı. Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun olduğu aracı tespit ederek, takibe aldı. Takibe alındığını anlayan sürücüsü, araçtan dışarıya çuval atarak, kaçmaya başladı. Çuval içerisinde 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirilirken, araç sürücüsü T.A, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. T.A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARAÇTAN ATTIKLARI ÇUVALDA, 11 KİLO 723 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika