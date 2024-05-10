Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda - Son Dakika
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Spor

Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yabancı kuralı değişti. 2024-2025 sezonundan itibaren takımlar maç kadrosunda 5 yerine 7 yabancıya yer verebilecekler. Aynı anda sadece 4 yabancı parkede olabilecek. Maç boyunca en az 1 Türk oyuncu sürekli sahada olacak.

10.05.2024 19:56
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek 'Lig Kurulu' toplantısını gerçekleştirdi.

16 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmek üzere; kulüp temsilcileri ile birlikte alınan ortak karar ile yeni sezonda yapılacak iki önemli değişiklik yapıldı.

1 TÜRK PARKEDE OLMAK ZORUNDA

2024-2025 sezonu itibariyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az 1 Türk oyuncu sahada bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek.

Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda

PLAY-IN FORMATI GELDİ

Play-in formatı ile daha rekabetçi bir sezon yaşanacak. Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8/ 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.'si olarak Play-off'a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off'a girmek için karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda - Son Dakika

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