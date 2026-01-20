Aranan Şahıslar Afyonkarahisar\'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 12 suç kaydı bulunan ve 9 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin ısrarlı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın hırsızlık başta olmak üzere 3 farklı dosyadan toplamda 9 ile hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliykent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Ekipler ayrıca 5 farklı dosyadan 12 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası ile aranan Y.A.'yıda yakaladı. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR