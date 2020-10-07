Arap aktivistler: Üye ülkelerin dönem başkanlığını reddetmeleri Arap Birliği'nin vefatıdır - Son Dakika

Arap aktivistler: Üye ülkelerin dönem başkanlığını reddetmeleri Arap Birliği'nin vefatıdır

07.10.2020 14:57
Arap aktivistler: Üye ülkelerin dönem başkanlığını reddetmeleri Arap Birliği'nin vefatıdır, System.String[]

Arap aktivistler sosyal medya paylaşımlarında İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşme anlaşmasının ardından Arap Birliği dönem başkanlığının 6 Arap ülkesi tarafından reddedilmesini "Arap Birliği'nin vefatı" olarak değerlendirdi.

Arap aktivistler sosyal medya paylaşımlarında İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşme anlaşmasının ardından Arap Birliği dönem başkanlığının 6 Arap ülkesi tarafından reddedilmesini "Arap Birliği'nin vefatı" olarak değerlendirdi.

Arap aktivist ve sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında, İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşme anlaşması sonrasında 22 ülkededen oluşan Arap Birliği'nin dönem başkanlığının Filistin, Katar, Komor Adaları, Kuveyt, Lübnan ve Libya tarafından reddedilmesinin "Arap Birliği'nin vefatı" olduğunu belirtti.

Mısırlı gazeteci Mutez Matar, Filistin'in Arap Birliği dönem başkanlığından çekilmesinin ardından Katar, Komor Adaları, Kuveyt, Lübnan ve Libya'nın da dönem başkanlığını reddettiği belirterek şunları kaydetti:

"Arap Birliği'nin klinik ölümü gerçekleşti. Defnetmek için acele edin ya da İsrail ona başkanlık etsin. Galip olan Allah'tır...!"

Abdullah el-Farisi adlı sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, Libya'nın da dönem başkanlığından çekildiğini kaydederek, "Bazı ülkeler Arap Birliği'ni defnetmekten kaçındı... Şimdi birliği kim defnecek?" ifadelerini kullandı.

Radi el-Arabi adlı hesap sahibi de paylaşımında, söz konusu ülkelerin dönem başkanlığını reddetmesinin Arap Birliği'ne yakışan bir son olduğunu ifade etti.

Fehran Havas es-Sadid adlı kullanıcı da, "Yıllar önce vefat eden Arap Birliği'ne Allah rahmet eylesin... Bu ceset yalnız Batı ve İsrail'in emirleriyle ve onların çıkarları gerektiğinde hareket eder duruma geldi." ifadelerini kullandı.

Filistin'in 22 Eylül'de Arap Birliği dönem başkanlığı hakkından vazgeçmesinden bir süre sonra Kuveyt, Katar, Komor Adaları, Lübnan ve son olarak Libya da oturum başkanlığını kabul etmedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, aldıkları kararı, "birliğin genel sekreterliğinin İsrail ile anlaşma imzalamış olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i destekleyici bir tutum sergilemesine" bağladı.

Birliğin dışişleri bakanları, 9 Eylül'de, Filistin tarafından sunulan ve BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan bir karar tasarısını reddetmişti.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1945'te kurulan Arap Birliği yıllar içinde yeterince etkin olmamakla eleştiriliyor. Gözlemciler, 22 ülkenin üye olduğu Birliğin çok sayıdaki kararının kağıt üstünde kaldığını belirtiyor.

Arap Birliği, Bahreyn, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap aktivistler: Üye ülkelerin dönem başkanlığını reddetmeleri Arap Birliği'nin vefatıdır - Son Dakika

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