Arap Aşiretleri YPG/SDG'ye Karşı Suriye Hükümetini Destekliyor

Suriye'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.

Ülkenin Rakka ve Bukemal bölgelerindeki bazı aşiret liderlerinin, YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusu ve devletinden yana tutumlarını açıkladıkları videolar sosyal medya platformlarına düştü.

Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.

Beşşar Esed rejiminin düştüğü gün buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Hamud, Suriye topraklarının YPG/SDG'den kurtarılmasıyla sevinçlerinin tamamlanacağını söyledi.

Rakka bölgesindeki Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.

Uluslararası koalisyonun YPG/SDG'ye sağladığı korumanın kalkması talebinde bulunan Zeyanat, Şihadat aşireti olarak Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetine desteklerini açıkladı.

Ülkenin Bukemal bölgesindeki bazı aşiretler de YPG/SDG'ye karşı Suriye ordusundan yana duruşlarını açıkladı.

Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.

Suriye ordusunun ülkenin tüm bölgelerinde kontrolü sağlama adımları atması çağrısı yapan aşiretler, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de YPG/SDG'ye sağladıkları korumayı kaldırması talebinde bulundu.

Öte yandan Haseke bölgesindeki bazı Arap aşiretler de yaptıkları yazılı açıklamayla, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın birliğine bağlılıklarını teyit etti.

Suriyeliler arasındaki diyaloğun barışın yegane çözüm yolu olduğuna işaret edilen açıklamada, Suriyeli ailelerin de çocuklarını devlet dışındaki herhangi bir silahlı oluşumlardan çekmeleri çağrısı yapıldı.