Arasöğüt Yalıhüyük bağlantı yolu asfaltlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yalıhüyük Belediyesi iş birliğinde Yalıhüyük Arasöğüt Mahallesi arasındaki bir buçuk kilometrelik yol asfaltla kaplandı.

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Arasöğüt Mahallesi Yalıhüyük bağlantı yolu stabilize çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltla kaplanarak hizmete girdi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer şunları kaydetti:

"Yıllardır bozuk olan Arasöğüt Yalıhüyük bağlantı yolunda stabilizede çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Asfaltlama çalışmaları kış şartları nedeniyle bu yıla kalmıştı. Görüşmelerimiz neticesinde 4 metre genişlikte olan bu yolu 8 metreye çıkartarak bin 500 metre asfaltlama çalışmasını Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve belediyemizin ortak çalışmasıyla tamamladık. Arasöğüt Mahallemize hayırlı uğurlu olsun, yol yapım çalışmalarında desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."