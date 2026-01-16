Arbella Fotoğraf Yarışması Sergisi Taksim'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arbella Fotoğraf Yarışması Sergisi Taksim'de

Arbella Fotoğraf Yarışması Sergisi Taksim\'de
16.01.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması sergisi, Taksim Sanat'ta 12 Şubat'a kadar açık.

Arbella markası tarafından düzenlenen "15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın sergisi, 12 Şubat'a kadar Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Farklı coğrafyalardan görsel anlatıları bir araya getiren serginin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Sanat'taki açılışına fotoğraf sanatçıları, kültür sanat dünyasından isimler ve basın mensupları katıldı.

Sergide 3'ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere ödül kazanan 30 eser ile Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), Global Photographic Union (GPU) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) mansiyonlarına layık görülen 54 eser, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl yarışmaya, 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6 bin 294 eserle katıldı. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda "Doğa ve İnsan", "Mutfaktan Kareler" ve "Serbest" olmak üzere üç ana kategoride ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi.

Açılışta konuşan Durum Gıda CEO'su Gülçin Arslan Hazar, yarışmanın 15 yıldır aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Fotoğrafın evrensel dili sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen farklı bakış açılarını aynı çatı altında buluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu yıl 42 ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla oluşan seçki, yalnızca bir yarışmanın değil doğa, insan, emek ve kültür üzerine güçlü bir görsel anlatının yansıması. Arbella olarak sanata, kültüre ve özenle üretilmiş anlara dokunan projeleri sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Arbella, Taksim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arbella Fotoğraf Yarışması Sergisi Taksim'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:41:58. #7.11#
SON DAKİKA: Arbella Fotoğraf Yarışması Sergisi Taksim'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.