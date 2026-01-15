Ardahan'da Gün Batımı ve Kuşlar

Ardahan'da gün batımının oluşturduğu kızıllık ile kuşların uçuşu güzel görüntü oluşturdu.
Akşam saatlerinde gün batımı sırasında kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Kuşlar, dondurucu soğuğa rağmen uzun süre gökyüzünde süzüldü.
Kuşların toplu hareketleri ve bulutlarda oluşan kızıllık vatandaşların ilgisini çekti.
