Ardahan\'da Kar Mücadelesi!

Ardahan'da etkili olan tipi, kırsal kesimde ulaşımı olumsuz etkilerken çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için gece gündüz demeden sahada mücadele veriyor.

Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, greyder, kepçe ve kar savurma araçlarıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi çalışmaları güçleştirirken, ekipler acil hasta, cenaze ve temel ihtiyaç güzergahlarına öncelik veriyor. Yetkililer, özellikle dağ köylerinde karın rüzgarla birlikte kısa sürede yeniden yollara dolduğunu belirterek, "Açtığımız bazı güzergahlar tipinin etkisiyle tekrar kapanabiliyor. Bu nedenle aynı noktalarda defalarca çalışma yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının 24 saat esasına göre sürdürüldüğü vurgulanarak, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, yola çıkacakların ise araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları istendi. - ARDAHAN