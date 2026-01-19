Ardahan'da, Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ile tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.
Kar yağışının oluşturduğu buzlanmadan dolayı Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.
Ekipler, yolda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.
Ardahan'da Kara Yolunda Zincirsiz Tır Geçişi Yasaklandı
