Ardahan Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli

Ardahan Üniversitesi'nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden yarın üniversitede eğitim-öğretim yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, idari ve akademik personelin yanı sıra engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.