Ardanuç'ta Çığ Altında Kayıp Arama Çalışmaları Durdu

03.01.2026 15:40
Olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle Ardanuç'ta kayıp kişiyi arama çalışmaları yapılamadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle çığ altında kalan kişiyi arama çalışmaları yapılamadı.

Vali Turan Ergün, çığın düştüğü Zekeriyaköy'de gazetecilere yaptığı açıklamada, çığ felaketinin yaşandığı günden bu yana ilgili tüm kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile arama kurtarma ekiplerinin de sahada olduğunu söyledi.

Bölgede ilk günden itibaren çalışmaların zor şartlarda gerçekleştirildiğini belirten Ergün, bugün de erken saatlerde sahaya geldiklerini ancak çalışma yapılamadığını kaydetti.

Ergün, dron ve diğer yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu dün gece bölgeye çığ düştüğünün tespit edildiğini vurgulayarak, "Yukarıda yüzde 10'u düşmüş, yüzde 90'ı duran yeni bir çığ riski tespit etti AFAD görevlisi arkadaşlarımız. Zaten şu anda burada bulunduğumuz yerde eksi 17 derece hava sıcaklığı günün bu saatinde. O vadide ise eksi 25'i buluyor ve fırtına var, göz gözü görmüyor." dedi.

Vali Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün herhangi bir çalışma yapma şansımız yok, arazi şartları çok zorlu. Bugün bir İl Özel İdare aracımızın üzerine de çığ düştü. Sadece alanda çalışmak değil, bulunduğumuz alana gelip gitmek de şu anda ciddi risk barındırıyor. Bu sebeple arkadaşlarımızın da önerisi ile biz şu anda çalışmaya ara verdik. Bundan sonra şunu yapacağız, belli aralıklarla yarın, ondan sonraki gün hava durumuna göre arkadaşlar burayı sürekli kontrol edecekler. Ne zaman çalışabilme imkanını elde edersek aynı ekip koordineli bir şekilde gelecek buraya."

Sahada profesyonel ekiplerin görev aldığını dile getiren Ergün, temennilerinin hava şartlarının elverdiği ilk fırsatta arama çalışmalarına başlayarak kayıp vatandaşa ulaşmak olduğunu belirtti.

Ergün, çığ felaketinin üzerinden 4 gün geçtiğini anımsatarak, "Çalışanların can güvenliği için sıfır risk prensibiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine 31 Aralık'ta Zekeriyaköy'ün Aksu mevkisinde çığ düşmüştü. Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 çobanın cansız bedenine ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güvenlik, Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

