Arıkan'dan Emeklilik Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arıkan'dan Emeklilik Açıklamaları

26.01.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi'nin başkanı Arıkan, emekli maaşlarına yapılan zammı eleştirdi ve iktidar değişimini istedi.

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(MANİSA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en düşük emekli aylığına yapılan artışa tepki göstererek, "Eğer emeklilerin yerinde faiz lobileri olmuş olsaydı bu, olumlu bir şekilde sonuçlanabilirdi. Ama konu emeklilere ya da asgari ücretlilere gelince iktidarda 'kaynak yok' sendromu başlıyor" dedi.

Manisa'da dün temaslarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

TBMM'ye, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasına ilişkin verdikleri kanun teklifini hatırlatan Arıkan, "TBMM'deki çağrım bekliyor. Biz kanun teklifi olarak Meclis'e sunduk. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Geçen hafta iktidar partisinin Torba Yasa içerisinde getirdiği bin 62 liralık zam vardı. Muhtemelen önümüzdeki hafta gündeme gelecek. Diğer muhalefet partileri de bu konuda desteklerini sağlayacaktır" diye konuştu.

"Emeklilerin yerinde faiz lobileri olmuş olsaydı olumlu bir şekilde sonuçlanabilirdi"

AK Parti iktidarında hem emekliler hem de asgari ücretliler için olumlu bir sonuç almanın söz konusu olamadığını söyleyen Arıkan, "Eğer emeklilerin yerinde faiz lobileri olmuş olsaydı bu, olumlu bir şekilde sonuçlanabilirdi. Ama konu emeklilere ya da asgari ücretlilere gelince iktidarda 'kaynak yok' sendromu başlıyor. Çok ümit var değiliz" ifadelerini kullandı.

"Perşembenin gelişi çarşambadan belli"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, iktidarın değişmemesi durumunda, gelecek yılların emekliler için daha kötü olacağını belirterek, "Türkiye'deki 86 milyon için 2026 yılı, 2025 yılından çok daha sıkıntılı geçecek. Muhtemeldir ki 2026 yılı içerisinde iktidar seçim yapmayacak ve iktidar değişimi olmayacak olursa 2027 yılı, 2026'dan çok daha kötü ve sıkıntılı geçecek. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde iktidar değişimine ve yeni bir sese ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıkan'dan Emeklilik Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
Sanal Medyada Hakaret: Alkol Etkisi
Sanal Medyada Hakaret: Alkol Etkisi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:57:22. #7.11#
SON DAKİKA: Arıkan'dan Emeklilik Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.