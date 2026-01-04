Arınç'tan ABD'nin Venezuela Saldırısına Tepki - Son Dakika
Arınç'tan ABD'nin Venezuela Saldırısına Tepki

04.01.2026 16:57
Bülent Arınç, ABD'nin saldırılarına karşı iç cepheyi güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ülkemiz açısından böyle bir tehdidin varlığı düşünerek yapılacak tek şeyin iç cepheyi güçlendirmek olduğu fikrine katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği iç cepheyi tahkim etme konusu Türkiye için ekmek kadar su kadar önemli bir hale gelmiştir. Acilen yapılması gerekenlerden biri adalet ve hukukun üstünlüğü ile ilgili gerekli adımları atmaktır. Cezaevlerindeki siyasi suçluların, fikir ve düşünce suçlularının, gazetecilerin ve hasta mahkümların bir an evvel özgürlüklerine kavuşmaları gerekmektedir. Ellerine bıçak dahi almamış insanların terör suçlusu olarak gösterilip yıllara varan cezalar almalarından sarfınazar edilmesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak ABD'ye götürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasında uluslararası hukukun tamamen çiğnenerek özgür bir ülkenin devlet başkanının eşi ile birlikte evinden nasıl alındığını ve bu operasyon ile nasıl gurur duyulduğunu dinlerken hem utandım hem de dehşete kapıldım. Başkan Trump açıklamasının devamında Maduro'ya bazı suçlar atfederek kendisinin ABD'de yargılanacağını da açıkladı. Ancak daha birkaç gün önce kendisi Noel kutlamasını Netanyahu ile birlikte yapmıştı. Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımın faili olduğunu biliyoruz ve şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi kendisi hakkında tutuklama talep etti. Uluslararası Adalet Divanı da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin müracaatı üzerine kendisi hakkında dava açtı. Buna ek olarak da bazı ülkelerin ulusal mahkemelerinden kendisi hakkında kararlar çıktı. Örneğin Türkiye'de kendisi hakkında yakalama kararı mevcut. Peki o zaman burada şu soruyu sormak gerekiyor. Netanyahu gibi dünyanın büyük bir kısmının gözünde 'katil' olarak görülen bir adamı ABD'de de resmi şekilde misafir ederek, dayanışma içerisinde olduklarını göstererek tüm dünyaya nasıl bir mesaj veriliyor?

"Bugün Birleşmiş Milletler artık sadece ismi ile var olan bir kurumdur"

Bu olay tüm dünya için dehşet verici bir tablodur. Bugün Birleşmiş Milletler artık sadece ismi ile var olan bir kurumdur. Kendilerini güçlü görenler, zayıf gördükleri karşısında kural ve hukuk tanımaz davranışlar içerisine girebiliyor. Güçlü ne yaparsa yapsın yanına kar kalıyor; cezalandırılamıyor. Egemenlik lafta kaldı, uluslararası hukuk bir anlam taşımıyor. NATO derseniz oradan da çatırtılar geliyor. Avrupa Birliği üyeleri birbirleri ile geçinemez hale geldiler. Kuralsızlık genel kural halini almış durumda. Bu durumda yaşanan son gelişmeler neticesinde bütün dünyanın dehşete kapıldığını görüyoruz. Çünkü bu kural tanımazlık hali kendi ülkeleri içindeki bazı gruplar tarafından da alkışla karşılanabiliyor.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği iç cepheyi tahkim etme konusu Türkiye için önemli bir hale gelmiştir"

Burada şunu söylemek istiyorum. Böyle bir olay karşısında dünyanın kayıtsız kaldığını gören her ülke aynı şekilde aynı durum ile kendilerinin de karşılaşabileceğini düşünebilir. Güçlü olanlar başka ülkelerin hukukuna tecavüz edip orada istedikleri rejimi yönetime getirme gibi bir davranışa girebilirler. Şüphesiz ülkemiz açısından böyle bir tehdidin varlığı düşünerek yapılacak tek şeyin iç cepheyi güçlendirmek olduğu fikrine katılıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği iç cepheyi tahkim etme konusu Türkiye için ekmek kadar su kadar önemli bir hale gelmiştir. Bunun yolu da bu kelimeyi her gün olağan şekilde kullanmak değil işin gereğini yapmaktır. Acilen yapılması gerekenlerden biri adalet ve hukukun üstünlüğü ile ilgili gerekli adımları atmaktır. Cezaevlerindeki siyasi suçluların, fikir ve düşünce suçlularının, gazetecilerin ve hasta mahkümların bir an evvel özgürlüklerine kavuşmaları gerekmektedir. Ellerine bıçak dahi almamış insanların terör suçlusu olarak gösterilip yıllara varan cezalar almalarından sarfınazar edilmesi gerekmektedir.

İkinci olarak da terörsüz Türkiye olarak başlamış ve hedefine doğru giden sürecin mutlaka en kısa zamanda sonuçlandırılması ve toplumdaki fay hatlarının kırılmaya yüz tuttuğu bir zamanda buna imkan tanımadan toplumda sevgi, saygı, vatanına ve milletine bağlılığın güçlendirildiği bir iklime acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunlar için de AK Parti'nin ilk kurulduğu yıllardaki gibi bir reform hareketine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu adımların atılması akabinde emin olunuz ki Türkiye, kendi içerisinde çok daha güçlü ve sağlam bir yapıya kavuşacaktır. İktidarı, muhalefeti ve toplumun tüm kesimlerinde sevgi ve kucaklaşma dili hakim olacaktır. Hasılı sevgili dostlar reçete bellidir. Yol belli, menzil bellidir. Bize kalan bu fidana su taşımaktır."

Kaynak: ANKA

Bülent Arınç, Dış Politika, Venezuela, Güncel, Son Dakika

