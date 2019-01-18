Son Dakika Haberleri: Arıza Yapan Hafriyat Kamyonu Yolu Trafiğe Kapadı

Arıza Yapan Hafriyat Kamyonu Yolu Trafiğe Kapadı

1 saat önce

SARIYER Hisarüstü Nispetiye Caddesi'nde dönüş yapmak isteyen hafriyat kamyonu hava kompresörünün arızalanınca manevra yapamayıp kaldırıma çarptı.

Arıza Yapan Hafriyat Kamyonu Yolu Trafiğe Kapadı, System.String[]
SARIYER Hisarüstü Nispetiye Caddesi'nde dönüş yapmak isteyen hafriyat kamyonu hava kompresörünün arızalanınca manevra yapamayıp  kaldırıma çarptı. Yaşanan arıza nedeniyle cadde çift  yönlü olarak trafiğe kapatılırken, manevra yapamayan hafriyat kamyonunu kurtarma çalışması sürüyor.

Sarıyer Hisarüstü Nispetiye Caddesi   Rumeli Hisarı istikametine  seyir halinde olan hafriyat kamyonu Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün önüne geldiğinde dönüş yapmak istedi. Bu sırada hafriyat kamyonunun hava kompresörü patladı. Manevra yapamayan hafriyat kamyonu kaldırıma çarparak olduğu yerde kaldı. Arıza nedeniyle cadde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kamyonu hareket ettiremeyen sürücü, arkadaşlarından yardım istedi.  Bir süre sonra olay yerine başka bir hafriyat kamyonu geldi.  Hava takviyesi yapılan hafriyat kamyonetinin bu sefer de marş motorunda arıza olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri caddedeki araçları farklı güzergahlara yönlendirdi. Hafriyat kamyonunun yoldan çekilmesi için çalışmalar sürüyor. 

- Yıldırımistanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:14 Kaynak: DHA

Nispetiye Caddesi, Sarıyer, 3. Sayfa
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