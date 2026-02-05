Arizona'da Helikopter Kazası: 2 Ölü

ABD'nin Arizona eyaletinde Kamu Güvenliği Departmanına ait helikopterin kaza yapması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamu Güvenliği Departmanı yetkililerince yapılan açıklamada, silahlı saldırgana müdahale eden yerel polise hava desteği sağlamak amacıyla havalanan helikopterin kaza yaptığı belirtildi.

Kaza sonucu helikopterdeki 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Kazanın nedenine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.