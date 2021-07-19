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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı - Son Dakika

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı

19.07.2021 11:04

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezonunda Özgür Ozan (Hüsnü Çoban) olmayacak. Deneyimli oyuncunun yerini doldurmak için yapım ekibinin harekete geçtiği ve başarılı oyuncu İsmail Demirci ile görüşmelere başladığı konuşuluyor.

Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu.

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın yerine İsmail Demirci mi geliyor?

HÜSNÜ ÇOBAN'IN YERİNİ KİM DOLDURACAK

Bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı

İsmail Demirci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Muharrem Töngüşlü : Arka sokaklar bitmiştir. 2006 dan bu güne kadar hiç bir bölümünü kaçırmadan izledim... Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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