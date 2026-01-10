Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 37-28 yendi.
Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 14-14 berabere bitti.
Armada Praxis Yalıkavak, ikinci devredeki üstün oyunuyla karşılaşmayı 37-28 kazandı.
Son Dakika › Spor › Armada Praxis Yalıkavak Galip Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?