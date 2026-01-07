Arnavutköy'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arnavutköy'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Arnavutköy\'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı
07.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haraççı Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Arnavutköy'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haraççı Mahallesi Harmandere Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın ikinci katındaki daireye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İitfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

18:15
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray’dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
17:57
Fenerbahçe’yi tamamen sildi Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 18:21:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.