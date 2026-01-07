Arnavutköy\'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Arnavutköy'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haraççı Mahallesi Harmandere Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler binanın ikinci katındaki daireye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İitfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
