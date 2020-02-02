Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle, Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle, Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş başvurdu - Son Dakika

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle, Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş başvurdu

22 dakika önce

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne bir kişi gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle geldi. Şahıs, koronavirüs şüphesiyle özel kıyafetli sağlık personelleri tarafından başka bir hastaneye sevk edildi. Şahsın Rusya'da, Çin mallarının satıldığı bir pazarda çalıştığı öğrenildi.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle, Çin pazarında çalışan bir Türk vatandaş başvurdu, System.String[]

İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre M. K. isimli Türk gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi.

ÇİN PAZARINDA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Bu sırada hastanede ki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran M. K.'nin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

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Arnavutköy Devlet Hastanesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:56 Kaynak: DHA
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