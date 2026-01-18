Arnavutköy'de Kar Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Arnavutköy'de Kar Kazası: 11 Yaralı

Arnavutköy\'de Kar Kazası: 11 Yaralı
18.01.2026 07:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaygan yolda devrilen servis aracında 11 kişi hafif yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Boğazköy İstiklal mevkiinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda servis aracı kayarak yan devrildi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı.

Kaza 04.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkii Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda 34 LPT 868 plakalı Mercedes marka servisin sürücüsü F.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ve önce ters dönen servis aracı devrilerek bariyerlere vurdu. Kaza sonrası yan dönen servis aracında bulunan özel bir şirkette çalıştıkları öğrenilen 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 11 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken kaza yapan servis aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza gece saatlerinde olması sebebiyle trafiğe sebep olmazken polis ekipleri trafik akışının kontrollü bir biçimde sağladı.

Kazada şans eseri ölen ya da ağır yaralanan kimse bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Arnavutköy'de Kar Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

08:10
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
07:01
Suriye ordusu, YPGSDG işgali atındaki Tabka’da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
05:16
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi
01:21
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 08:36:02. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kar Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.