Arnavutköy'de Konteyner Yangını

14.01.2026 11:30
İstanbul Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerda çıkan yangında can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Arnavutköy'de toplu konut şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlere ilk müdahale iş makineleriyle yapıldı.

Olay, Arnavutköy'ün Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçilerin konakladığı konteynerlardan birinde elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bulunan diğer konteynerlara da sıçradı. Yangını fark eden işçiler, durumu hemen itfaiyeye bildirirken, ekipler gelene kadar şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda işçilerin yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, konteynerlarda maddi hasar meydana geldi. Alevlerin yükseldiği anlar ve iş makineleriyle yapılan ilk müdahale cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatan ekipler, olayla ilgili detaylı çalışma yürütüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

