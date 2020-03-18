ARNAVUTKÖY'DE VALİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE VALİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'DE VALİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de bir valiz içinde 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

ARNAVUTKÖY'DE VALİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de bir valiz içinde 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Hadımköy Haraççı Caddesi üzerinde bulunan Esat Gülemek Parkı ile Hadımköy Polis Merkezi'nin karşısındaki yol kenarında dün gece saatlerinde şüpheli bir valiz görüldü. Polis ekipleri şüpheli valizin incelenmesi için bomba imha uzmanlarına haber verdi. Valizin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, kimseyi alana yaklaştırmadı. Bomba imha uzmanları valizi incelemeye aldı. Valizin açık olan kısmından el feneri ile valizin içini inceleyen ekipler, içinde bir ceset olduğunu fark etti. Açılan valizde elleri ve vücudu koli bandıyla bağlı 35-40 yaşlarında bir erkek cesedi ile karşılaşan ekipler, daha sonra olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcıyı beklediler. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından valiz içinde bulunan ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ARNAVUTKÖY'DE VALİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:18 Kaynak: DHA

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