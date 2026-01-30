Arnavutköy\'de Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

ARNAVUTKÖY'de iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yoğun dumanın tüm evi sardığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişilik aileden 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yangının ilk anlarında evden yükselen yoğun duman, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde dumanın camlardan ve çatı kenarlarından yükseldiği görüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.