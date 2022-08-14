Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltına alındı

14.08.2022 18:28
Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltına alındı

Arnavutluk'un Dıraç şehrinde sahil gözetleme kulesindeki Türk bayrağını indirip denize atan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, "(Halkı) kin veya nefrete kışkırtmak" ve "Kamu düzeni ve huzurunu bozmak" suçlarından Dıraç Savcılığına aktarıldı.

Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın Dıraç şehrindeki bir sahilde gerçekleştiği belirtildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Emniyet yetkililerin birkaç saat süren çalışması sonucunda olayın faili Tiranlı 48 yaşındaki Ş.S'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu vatandaş, plajda bulunduğu sırada sahil gözetleme kulesinde bulunan Türk bayrağını zorla indirip açıkça denize atması sebebiyle yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ SAVCILIK'TA

Açıklamada, bu olaydan sonra failin saklandığı ve ayrıca olayı telefonla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı vurgulandı. Söz konusu kişinin, "(Halkı) kin veya nefrete kışkırtmak" ve "Kamu düzeni ve huzurunu bozmak" suçlamalarıyla gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın bir sonraki işlemler için Dıraç Savcılığına aktarıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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