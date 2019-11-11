Arsenal'dan Luis Enrique'ye markaj

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Son olarak küçük kızının ölüm haberini alarak sarsılan Enrique, futbola geri dönmeye hazırlanıyor.



Arda Turan'ı Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer ederek hafızalarımızda yer eden İspanyol teknik adam, Katalan ekibinden ayrılmasının ardından takım çalıştırmadı.



İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal, Emery'nin yerine Jose Mourinho ile görüşse de olumlu yanıt alanmadı. Kulübün Mourinho'dan gelen olumsuz yanıtın ardından Enrique'yi liste başı yaptığı belirtiliyor.



Luriq Enrique, Barcelona'da 2 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başarısı elde etti.