Son Dakika Haberleri: Arsenal'dan Luis Enrique'ye markaj
Son Dakika Spor Arsenal'dan Luis Enrique'ye markaj

Arsenal'dan Luis Enrique'ye markaj

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Son olarak küçük kızının ölüm haberini alarak sarsılan Enrique, futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

Arsenal'dan Luis Enrique'ye markaj, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Son olarak küçük kızının ölüm haberini alarak sarsılan Enrique, futbola geri dönmeye hazırlanıyor.


Arda TuranAtletico Madrid'den Barcelona'ya transfer ederek hafızalarımızda yer eden İspanyol teknik adam, Katalan ekibinden ayrılmasının ardından takım çalıştırmadı.


İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal, Emery'nin yerine Jose Mourinho ile görüşse de olumlu yanıt alanmadı. Kulübün Mourinho'dan gelen olumsuz yanıtın ardından Enrique'yi liste başı yaptığı belirtiliyor.


Luriq Enrique, Barcelona'da 2 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başarısı elde etti.

Atletico Madrid, Barcelona, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:32 
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