Son Dakika Haberleri: Arsenal'e karşı Chelsea'nin 'Worldie's'i
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Arsenal'e karşı Chelsea'nin 'Worldie's'i

1 saat önce

Yıllar boyunca Arsenal'e karşı yaptığımız oyunlardan bazı 'worldie'ler'i inceleyin. Eden Hazard, Michael Essien ve Alvaro Morata gibi harika anlara göz atın.

Yıllar boyunca Arsenal'e karşı yaptığımız oyunlardan bazı 'worldie'ler'i inceleyin. Eden Hazard, Michael Essien ve Alvaro Morata gibi harika anlara göz atın.
Arsenal'e karşı Chelsea'nin 'Worldie's'i
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Alvaro Morata, Michael Essien, Eden Hazard, Arsenal, Spor
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