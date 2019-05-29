Arsenal'e karşı Chelsea'nin 'Worldie's'i
1 saat önce
Yıllar boyunca Arsenal'e karşı yaptığımız oyunlardan bazı 'worldie'ler'i inceleyin. Eden Hazard, Michael Essien ve Alvaro Morata gibi harika anlara göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Yıllar boyunca Arsenal'e karşı yaptığımız oyunlardan bazı 'worldie'ler'i inceleyin. Eden Hazard, Michael Essien ve Alvaro Morata gibi harika anlara göz atın.
Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!
Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın