Son Dakika Haberleri: Arsenal'in Mesut'a ihtiyacı var!
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Arsenal'in Mesut'a ihtiyacı var!

6 saat önce

Unai Emery'nin bu sezon ligde sadece bir kez ilk 11'de şans verdiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in normal süresi 5-5 sona eren ve Liverpool'un penaltı atışlarıyla tur atladığı kupa maçında ortaya koyduğu mücadele beğeni topladı.

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Unai Emery'nin bu sezon ligde sadece bir kez ilk 11'de şans verdiği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut  Özil'in normal süresi 5-5 sona eren ve Liverpool'un penaltı atışlarıyla tur atladığı kupa maçında ortaya koyduğu mücadele beğeni topladı. Normal süresi 5-5'lik eşitlikle sona eren kupa mücadelesi, iki takım arasındaki tarihi rekabetin en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.


'Oynamak için hak talep etti'


Mesut Özil'in 'Premier Lig'de oynamak için hak talep ettiğini' yazan The Independent gazetesi, yıldız futbolcunun sakin oyun tarzının bazen 'çaba harcamamak' şeklinde yanlış yorumlansa da Anfield Road'daki maça genç bir takımla çıkan Arsenal'ın buna ihtiyacının olduğunu kaydetti. Yazıda Mesut Özil'in yalnızca Niles'in golüne pas vermediği, iki gol atan Martinelli'nin faydalandığı atakları da tetiklediği aktarıldı. Gazete, 65. dakikada yerini 20 yaşındaki Fransız yıldız Matteo Guendouzi'ye bırakan Özil'in takıma sunacak hala çok şeyinin olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Unai Emery, Mesut Özil, Liverpool, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:42 
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