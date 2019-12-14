Arsenal, Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımına destek vermedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arsenal, Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımına destek vermedi - Son Dakika Dünya

Arsenal, Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımına destek vermedi

6 saat önce

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki zulmü durdurun' paylaşımına takımı Arsenal mesafe koydu

Arsenal, Mesut Özil'in Doğu Türkistan paylaşımına destek vermedi, System.String[]

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Doğu Türkistan'daki zulmü durdurun' paylaşımına takımı Arsenal mesafe koydu. Arsenal, Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'dan yapığı açıklamada, "Futbol kulübü olarak politikaya dahil olmama prensibine bağlıyız" denildi.


İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Özil, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında, isim vermeden Çin hükümetinin politikalarını sert bir dille eleştirerek, Pekin yönetiminin Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlara büyük zulümler yaptığını ve buna sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

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Doğu Türkistan, Mesut Özil, Arsenal, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:32 
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