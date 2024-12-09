Artvin'de Heyelan: Önlemler Alınmadıkça Devam Edecek - Son Dakika
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Artvin'de Heyelan: Önlemler Alınmadıkça Devam Edecek

Genç Parti'den Erhan Mataracı, Artvin'deki heyelanların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmadığını belirtti.

09.12.2024 12:27
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(ANKARA)- Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Mataracı, Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanması ve 3 kişinin bulunduğu aracın toprak altında kalmasına neden olan heyelana ilişkin, "Artvin bölgesinde heyelan ilk defa mı oluyor, bu bölge ilk defa mı bu kadar yoğun yağış alıyor? Tabii ki hayır. Her yıl Artvin'de yoğun yağıştan kaynaklı bir felaket yaşanıyor. Önlemler almadığımız sürece bunları yaşamaya da maalesef devam edeceğiz" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun tek şeridi çift yönlü ulaşıma açılırken, toprak kütlesi altında kaldığı değerlendirilen araçtaki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Mataracı, "Her yıl depremler, seller, heyelanlar ve diğer türlü afetlerle can ve mal kayıpları yaşamamıza rağmen hala yapılar inşa etme konusunda dersler çıkarmamakta ısrar ediyoruz" dedi.

"Bu bölge ilk defa mı bu kadar yoğun yağış alıyor? Tabii ki hayır"

Önlemler alınmadığı sürece bu tür olayların yaşanmaya devam edeceğini vurgulayan Mataracı, "Deprem kuşaklarının bina yapıyoruz ama depreme dayanıklı olmuyorlar, nehir yataklarının etrafına şehirler, ilçeler inşa ediyoruz daha sonra sel altında kalıyor. Üstelik yaptıklarımızı da mühendislik biliminin gerekliliklerine göre yapmadığımız için üstüne bir de inşa ettiğimiz yapılardan kaynaklı kazalar yaşıyoruz. Son olarak Artvin Arhavi'de meydana gelen heyelan neticesinde Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı. Peki Artvin bölgesinde heyelan ilk defa mı oluyor, bu bölge ilk defa mı bu kadar yoğun yağış alıyor? Tabii ki hayır. Her yıl Artvin'de yoğun yağıştan kaynaklı bir felaket yaşanıyor. Önlemler almadığımız sürece bunları yaşamaya da maalesef devam edeceğiz" diye konuştu.

Mühendislik bilimlerine göre yapı ve kentler inşa etmenin önemine değinen Mataracı, bilimsel verilerin dikkate alınmadığını, gerekli tedbirlerin ise alınmadığını vurguladı.

"Bu durumdan ne kadar çabuk ders çıkarabileceğimiz bizim elimizde"

Mataracı sözlerini şöyle devam etti:

"Herhangi bir yapı inşa ederken yapının kendi hesaplamalarına ilave olarak bölgede yaşanabilecek olası afetlere karşı da önlem alınması gerekir. Örneğin bir çelik yapı yaparken bölgede son 20 yılda yaşanmış en sıcak ve en soğuk hava istatistiklerinden faydalanır ve çelik malzeme bu verilere göre seçilir. Eğer yapı deprem bölgesindeyse olası en yüksek deprem dalgalarının şiddeti yapının hesaplarına eklenir. Farklı bölgelerde evler inşa ederken çatı tipleri bile coğrafi koşullara belirlenir. Örneğin Avrupa'da veya Uzakdoğu'da dik çatılar olması ve Ortadoğu'da düz çatılar olması tamamen bölgenin aldığı yağış miktarı sebebiyledir. Mühendislik o kadar gelişti ki, nehir yataklarına veya deniz kenarlarına sağlam temeller atılıp köprüler inşa edilebiliyor. Burada bu yapıları güvenli kılan faktör her dış etkenin göz önünde bulundurulması ve gerekli önlemlerin alınması. Bu açıdan baktığımızda Artvin'de yaşanan heyelan da bölgenin aldığı yağışa, toprak yapısına, dağların yola uzanma şekillerine bakarak kolaylıkla öngörülebilir bir durum.

Çözümün ne olduğu konusunda verilebilecek sayısız örnek var, jeoloji ve inşaat mühendisliği alanlarının geliştirmiş oldukları sayısız zemin metoduyla bu felaket yaşanmadan önce önlenebilirdi ama maalesef hala yapılar yaparken çevresel koşulları göz önünde bulundurmayı öğrenemedik. Biz çevresel faktörleri göz önünde bulundurmadan yapılar yaptıkça doğa bize bunu öğretmek için sayısız dersler verecek ama bu durumdan ne kadar çabuk ders çıkarabileceğimiz bizim elimizde."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Heyelan: Önlemler Alınmadıkça Devam Edecek - Son Dakika

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