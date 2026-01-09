Artvin'de İnşaatta İşçi Düştü, Hayatını Kaybetti

Artvin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Seyitler köyünde bir inşaatın 6'ncı katında çalışan Yasin Demir (44), dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
