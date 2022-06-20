Artvin'de orman zararlılarıyla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Artvin'de orman zararlılarıyla mücadele sürüyor

20.06.2022 18:08
Artvin'de orman zararlılarıyla mücadele sürüyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde ormanlara zarar veren böceklere karşı yürütülen çalışmalara dair bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde ormanlara zarar veren böceklere karşı yürütülen çalışmalara dair bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, ilçede "Elmalı" ve "Hınzat" mevkisinde orman zararlılarına karşı 3 yıldır mücadele yürüttüklerini söyledi.

Şavşat'ın Gürcistan sınırında olması nedeniyle o bölgeden gelen her türlü biyotik ve abiyotik zararlara karşı bariyer görevi gördüğünü anlatan Özkaya, "Bu nedenle ormanlarımız hassas ve tehlikeye maruz kalmakta. Bu bölgedeki kurumalar dünyanın en tehlikeli kabuk böceği olarak kabul ettiğimiz Ips typographusten (sekiz dişli büyük ladin kabuk böceği) kaynaklanıyor. Dünyanın her yerinde, girdiği bölgelerde özellikle ladin ormanlarında bu tip kurumalara yol açıyor." dedi.

Özkaya, bu böceğe karşı yürütülen mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadelenin başarılı olması için bu çalışmaların eş zamanlı yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mekanik mücadele yöntemi ile zararlı böceğe yuva olmuş, kurumuş veya kurumakta olan ağaçlar sahadan çıkarılıyor. Biyoteknik mücadele ile feromon tuzaklar asılıyor. Bu yöntem ile iki aylık sürede bölgede 5 milyon orman zararlısı toplanmıştır. Son olarak biyolojik mücadele yöntemiyle sekiz dişli büyük ladin kabuk böceğinin doğada bulunan yırtıcısını kendi biyolojik laboratuvarlarımızda üreterek zarar görmüş alanlara bırakarak ekolojik dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle biz elimizden gelen bütün imkanlarımızı Şavşat'a seferber ettik. Biz bütün arkadaşlarımızla görevimizin başındayız, birinci görevimiz ormanları korumak, ikinci görevimiz ise var olan ormanlarımızı geliştirmek ve genişletmektir."

Şavşat Orman İşletme Müdürü Celal Yavuz Çakır da bölgenin görselleriyle desteklenmiş bir sunum yaparak çalışmalara dair bilgi verdi.

Toplantıya Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Orman Bölge Müdürlüğünün ilgili teknik personeli, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Mimar Sinan, Gürcistan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de orman zararlılarıyla mücadele sürüyor - Son Dakika

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